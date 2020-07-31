Antalya'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu bir kişi yaralandı
Antalya'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
31.07.2020 15:49 | Son Güncelleme: 31.07.2020 17:46
Antalya'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Mehmet Karacan (21) idaresindeki 07 GZ 685 plakalı otomobil, Serik ilçesi Dikmen Mahallesi'nde elektrik direğine çarptı.
Kazada yaralanan Karacan, 112 Acil Servis ekibi tarafından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA