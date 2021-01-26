Antalya'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
26.01.2021 16:55 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:58
Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Mehmet Dalkıran yönetimindeki 48 FT 100 plakalı otomobil, D-400 kara yolunda yürüyen Özge Çırak'a (28) çarptı.
Yaralanan Çırak, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çırak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci