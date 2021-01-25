Antalya'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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Antalya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

25.01.2021 13:35 | Son Güncelleme: 25.01.2021 13:39
Antalya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Kızılağaç Mahallesi'nde, sürücüsü belirlenemeyen 07 HNK 91 plakalı otomobil, Karacalar Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Elmalıca'ya çarparak kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen Elmalıca'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Elmalıca'nın Gazipaşa ilçesinden yola çıktığı, Manavgat'ta bir restoranda yemek molası verdikten sonra yolun karşısındaki otomobiline gitmeye çalıştığı sırada aracın çarptığı öğrenildi.

İlçe Jandarma ekiplerince sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

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