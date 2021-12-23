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Antalya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Antalya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
AA / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kepez ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Düdenbaşı Mahallesi 2340 Sokak'ta yolun karşısına geçmeyen çalışan Dürdane Eser'e, Volkan G. yönetimindeki 15 NU 867 plakalı otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı incelemede Eser'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Eser'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaza haberini alan Eser'in yakınları ise sinir krizi geçirip uzun süre gözyaşı döktü.

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AA / Gülsem Adam - Son Dakika Haberleri

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