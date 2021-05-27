Antalya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Akdeniz Bulvarı'nda taksiden inen Aylin Şentürk'e (34), yolun karşısına geçmeye çalışırken plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobil çarptı.

Ağır yaralanan Şentürk, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibince hastaneye götürülürken hayatını kaybetti.

Şentürk'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş