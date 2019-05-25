Antalya'da otomobilin çarptığı Rus turist öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarptığı Rus turist yaşamını yitirdi.

Eşi ve kızıyla tatil için Çenger Mahallesi'ndeki otele gelen Rus uyruklu İlya Shepelev (31), Side'ye gitmek için D-400 kara yolu kenarındaki tali yola çıkarak taksi beklemeye başladı.

Mehmet A'nın kullandığı 07 JR 378 plakalı otomobil, taksi gelince aniden yola çıktığı öne sürülen Shepelev'a çarptı.

Ağır yaralanan Shepelev, olay yerinde hayatını kaybetti. Turistin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA