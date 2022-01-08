Antalya'da otomobilden uyuşturucu atan şüpheli kovalamacayla yakalandı - Haberler
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Antalya'da otomobilden uyuşturucu atan şüpheli kovalamacayla yakalandı

Antalya'da otomobilden uyuşturucu atan şüpheli kovalamacayla yakalandı
AA / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Antalya'da polisin "dur" ihtarına uymayıp hareket halindeki otomobilden uyuşturucu atan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'da polisin "dur" ihtarına uymayıp hareket halindeki otomobilden uyuşturucu atan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Muratpaşa ilçesi Yüzüncüyıl Caddesi'nde devriye görevi yapan Asayiş Şube Motosikletli Yunus Polis Timleri, 07 AUT 967 plakalı otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan şüpheli U.A. hareket halindeki otomobilden dışarıya bir şey attı. Durumu fark ederek bölgede arama yapan ekipler, poşet içerisinde bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Kaçmaya devam eden şüpheli kovalamaca sonucu Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'nde ara sokakta yakalandı.

Ekipler, üst ve araç aramasından sonra şüpheliyi gözaltına aldı.

Antalya'da otomobilden uyuşturucu atan şüpheli kovalamacayla yakalandı

Antalya'da otomobilden uyuşturucu atan şüpheli kovalamacayla yakalandı

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AA / Gülsem Adam - Son Dakika Haberleri

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