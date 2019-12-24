Antalya'da otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
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Antalya'da otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Antalya'da kullandığı otomobilde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

24.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:18
Antalya'da otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

'da kullandığı otomobilde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepez ilçesi 'nde bir otomobili durdurdu.

Araçtaki aramada sırt çantasında 2 kilo 110 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 3 bin 360 liraya el konuldu.

Sürücü E.B. gözaltına alındı.

Uyuşturucunun yılbaşında eğlence merkezlerine satılmak üzere kente getirildiği öne sürüldü.

Kaynak: AA
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