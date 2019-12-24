Antalya'da otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
Antalya'da kullandığı otomobilde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Antalya'da kullandığı otomobilde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu.
Araçtaki aramada sırt çantasında 2 kilo 110 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 3 bin 360 liraya el konuldu.
Sürücü E.B. gözaltına alındı.
Uyuşturucunun yılbaşında eğlence merkezlerine satılmak üzere kente getirildiği öne sürüldü.