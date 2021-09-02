Antalya'da otomobilde kilitli kalan 2 yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardı
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Antalya'da otomobilde kilitli kalan 2 yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardı

Antalya'da otomobilde kilitli kalan 2 yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardı
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde, babasının çalışır vaziyette bıraktığı otomobilde kilitli kalan 2 yaşındaki kızı, itfaiye ekibi aracın camını kırarak kurtardı.

Antalya'nın Serik ilçesinde, babasının çalışır vaziyette bıraktığı otomobilde kilitli kalan 2 yaşındaki kızı, itfaiye ekibi aracın camını kırarak kurtardı.

Belek Mahallesi'nde bir kişi, kızı Samira'yı araçta bırakarak alışveriş için yakındaki pastaneye gitti.

Küçük çocuk bu sırada oynarken otomobilin kapılarını kilitledi.

Aracın kapılarını açamayan baba, itfaiyeden yardım istedi.

Çocuk, babası ve itfaiye ekibinin tüm çabalarına rağmen ne yapması istendiğini anlayamadığı için otomobilin kapısını açamadı.

İtfaiye görevlileri bunun üzerine aracın "kelebek" olarak tabir edilen camını kırarak kapıyı açtı ve çocuğu kurtardı.

İtfaiye ekibine teşekkür eden baba, gazetecilere, "Çok şükür, en azından kurtuldu." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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