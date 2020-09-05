Antalya'da otomobilde 917 uyuşturucu hap bulundu
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Antalya'da otomobilde 917 uyuşturucu hap bulundu

Antalya'da otomobilde yapılan aramada 917 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

05.09.2020 13:52 | Son Güncelleme: 05.09.2020 13:56

Antalya'da otomobilde yapılan aramada 917 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul'dan kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Burdur'a gelen Ö.B. ile K.G'nin bulunduğu otomobil, polis ekiplerince takibe alındı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde durdurulan araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada arka koltuktaki oyuncak arabada 917 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Otomobildeki iki zanlı gözaltına alındı.

Antalya'da otomobilde 917 uyuşturucu hap bulundu

Kaynak: AA

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