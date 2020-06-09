Antalya'da otomobil yangını
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Antalya'da otomobil yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesi çevre yolunda seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın meydana geldi.

Antalya'da otomobil yangını
09.06.2020 15:43 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:48

Antalya'nın Manavgat ilçesi çevre yolunda seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, Antalya-Alanya D-400 karayolu Manavgat çevre yolunda meydana geldi. Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Adem Binici'nin kullandığı 07 LUU 73 plakalı otomobilin kum yolu kavşağını geçtikten sonra motor kısmından duman çıkmaya başladı. Binici, otomobilini yolun sağına çekti ve araçtan dışarı çıkarken motor bölümünden alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiyesi ekipleri, yangına müdahalede bulunarak söndürdü. Aracın motor bölümü ise kül oldu. Sürücü Binici, kullanılamaz hale gelen otomobilini söndürme çalışmasını üzüntü içerisinde izlerken, olay yerine gelen arkadaşları tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Yanan otomobil çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı '3 yanlış bilgi' sebebiyle salgın bitmiyor Haber
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor
Serenay Sarıkaya, sevgilisiyle olan fotoğrafına yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi Haber
Serenay Sarıkaya, sevgilisiyle olan fotoğrafına yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var Haber
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi Haber
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu Haber
Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu
15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı Haber
15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı
Simit aldığı sırada, içinde eşi ve 2 çocuğunun bulunduğu otomobil cayır cayır yanmaya başladı
Simit aldığı sırada, içinde eşi ve 2 çocuğunun bulunduğu otomobil cayır cayır yanmaya başladı
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Define söylentisine kurban edilen Dipsiz Göl, yeniden su tutmaya başladı
Define söylentisine kurban edilen Dipsiz Göl, yeniden su tutmaya başladı
Dolandırıcılar, otomobil satın almak isteyen 3 kişinin sahte kimliğiyle e-devlet şifresi alıp, hesaplarını boşalttı
Dolandırıcılar, otomobil satın almak isteyen 3 kişinin sahte kimliğiyle e-devlet şifresi alıp, hesaplarını...
İstediği kızı ailesi vermeyen genç, arkadaşlarıyla birlikte kızın evini bastı
İstediği kızı ailesi vermeyen genç, arkadaşlarıyla birlikte kızın evini bastı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Akdeniz'de 7 büyüklüğünde deprem beklediğini belirten uzman isim, Antalya'yı bekleyen tehlikeye dikkat çekti
Akdeniz'de 7 büyüklüğünde deprem beklediğini belirten uzman isim, Antalya'yı bekleyen tehlikeye dikkat çekti
Erdal Torunoğulları'ndan Gökhan ve Caner için açıklama geldi: Anlaşmak istiyoruz, gideceklerini zannetmiyorum
Erdal Torunoğulları'ndan Gökhan ve Caner için açıklama geldi: Anlaşmak istiyoruz, gideceklerini zannetmiyorum
Lyon ve Monaco, Galatasaraylı Seri'nin bonservisini almak için girişimde bulundu
Lyon ve Monaco, Galatasaraylı Seri'nin bonservisini almak için girişimde bulundu
Başları yapışık kardeşler Çarşamba günü Türkiye'ye dönecek
Başları yapışık kardeşler Çarşamba günü Türkiye'ye dönecek
İstanbul'daki alacak verecek kavgasında 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti
İstanbul'daki alacak verecek kavgasında 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Beşiktaş, Karius'un yerine Sinan Bolat'ı transfer ediyor
Beşiktaş, Karius'un yerine Sinan Bolat'ı transfer ediyor
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının giriş işlemleri için yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının giriş işlemleri için yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu
İstanbul'da vahşet! Ormanda boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu
İstanbul'da vahşet! Ormanda boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz eden 60 yaşındaki sapık tutuklandı
10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz eden 60 yaşındaki sapık tutuklandı
Turizm cennetinde korkunç anlar! Aç kalan ayı, oteller bölgesine inip yiyecek aradı
Turizm cennetinde korkunç anlar! Aç kalan ayı, oteller bölgesine inip yiyecek aradı
Beşiktaş'ta N'Koudou'nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edildi
Beşiktaş'ta N'Koudou'nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edildi
Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Luis Suarez'in Lionel Messi ile uyumu dikkat çekiyor! 6 sezonda 675 gole katkı sağladılar
Luis Suarez'in Lionel Messi ile uyumu dikkat çekiyor! 6 sezonda 675 gole katkı sağladılar
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan büstü yaptıran Ordu Belediyesi, 2 büstü daha kaldırdı
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan büstü yaptıran Ordu Belediyesi, 2 büstü daha kaldırdı
Kene paniğinin yaşandığı il sayımız 5'e yükseldi! Vaka sayısı gün geçtikçe artıyor
Kene paniğinin yaşandığı il sayımız 5'e yükseldi! Vaka sayısı gün geçtikçe artıyor
Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi
Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Lionel Messi Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Bülent Korkmaz
Daha Fazla Ateş Beşiktaş Galatasaray Türk Lirası
Şu an buradasınız: Antalya'da otomobil yangını - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 16:18:58. #1.14#
title