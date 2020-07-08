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Antalya'da otomobil yandı
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Antalya'da otomobil yandı

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Antalya'da otomobil yandı
08.07.2020 21:59 | Son Güncelleme: 08.07.2020 22:02

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Atatürk Caddesi üzerinde park halinde bulunan 07 AOP 42 plakalı otomobil, sürücüsü Barbaros Çavuş'un kontak anahtarını çevirmesi üzerine motor kısmından alev alarak yanmaya başladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında, otomobilde hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

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