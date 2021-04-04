Antalya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen 07 AEA plakalı otomobil, Tepe Mahallesi Hıdırellez mevkisinde uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Uçuruma inen ekipler, araçtaki Şahin Öztürk'ün öldüğünü belirledi.
Yaralanan Erkan Yılmaz ve Yusuf Akbaş, bulundukları yerden çıkarılarak, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt