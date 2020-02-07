Antalya'da otomobil tramvay durağına çarptı: 1 yaralı
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Antalya'da otomobil tramvay durağına çarptı: 1 yaralı

Antalya'da tramvay durağında bekleyen yolcu, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

07.02.2020 22:14 | Son Güncelleme: 07.02.2020 22:14
Antalya'da otomobil tramvay durağına çarptı: 1 yaralı

'da tramvay durağında bekleyen yolcu, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali Yıldırım'ın kullandığı 16 ZY 320 plakalı otomobil, 'ndeki tramvay durağında bekleyen ismi henüz öğrenilemeyen yolcuya çarptı.

Kazada yaralanan kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilin durakta yan yatması sonucu trafikte ve tramvay seferlerinde bir süre akmasa yaşandı.

Kaynak: AA
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