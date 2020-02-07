Antalya'da otomobil tramvay durağına çarptı: 1 yaralı
Antalya'da tramvay durağında bekleyen yolcu, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Antalya'da tramvay durağında bekleyen yolcu, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali Yıldırım'ın kullandığı 16 ZY 320 plakalı otomobil, Yeşilırmak Caddesi'ndeki tramvay durağında bekleyen ismi henüz öğrenilemeyen yolcuya çarptı.
Kazada yaralanan kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobilin durakta yan yatması sonucu trafikte ve tramvay seferlerinde bir süre akmasa yaşandı.