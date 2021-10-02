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Antalya'da otomobil tıra çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Antalya'da otomobil tıra çarptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil, tır ile çarpışıp yan yattı.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil, tır ile çarpışıp yan yattı. Yaralanan kimsenin olmadığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya-Manavgat D-400 karayolunda Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Hamiyet G.'nin kullandığı 07 MKM 11 plakalı otomobil ile, Uğur G.'nin kullandığı 42 K 5028 plaka, 42 ADP 429 dorse plakalı tır Çolaklı Pazaryeri karşısında çarpıştı.

Yolun sağ şeridinden giderken tırın sağ çamurluğuna çarptıktan sonra tırın önüne alıp sürüklediği otomobil, son olarak tırın sol çamurluğuna çarptıktan sonra yolun ortasında devrilip yan yattı. Şans eseri otomobilde kimsenin burnu bile kanamazken, Antalya-Manavgat D-400 karayolunun Çolaklı sınırlarında kalan bölümünde trafik akışı araçlar kaldırılıncaya kadar tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. - ANTALYA

Antalya'da otomobil tıra çarptı

Antalya'da otomobil tıra çarptı

Antalya'da otomobil tıra çarptı

Antalya'da otomobil tıra çarptı

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