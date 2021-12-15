Antalya'da otomobil takla attı: 2 yaralı - Haberler
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Antalya'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Antalya'da otomobil takla attı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Akseki- Manavgat karayolu Cendeve Boğazı yakınlarında meydana gelen kazada, Akseki yönünden Manavgat yönüne giden Ebubekir Özdemir yönetimindeki 42 AIA 599 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü Özdemir ile otomobilde bulunan Adem Yazgan yaralanırken, Abdulsamet Yazgan ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar, 112 Acil Servis ambulansları ile götürüldükleri Akseki Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - ANTALYA

Antalya'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Antalya'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Antalya'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Antalya'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Antalya'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Antalya'da otomobil takla attı: 2 yaralı

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