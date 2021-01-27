Antalya'da otomobil sulama kanalına çarptı: 1 yaralı
27.01.2021 10:39 | Son Güncelleme: 27.01.2021 10:42
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin sulama kanalına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin sulama kanalına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Umut Ali Avkan'ın kullandığı 07 ALU 284 plakalı otomobil, Karadayı Mahallesi'nde yol kenarındaki sulama kanalına çarptı.
Direksiyonda sıkışan Avkan, kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralanan Avkan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer