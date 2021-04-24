Son dakika haber! Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
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Son dakika haber! Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Antalya'nın Serik ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Şahin Dinç'in kullandığı 07 AOT 061 plakalı otomobil, Eminceler Mahallesi'nde şarampole yuvarlandı.

Otomobildeki Yıldız Dinç (39) kazada hayatını kaybetti.

Sürücü Şahin Dinç, Caner Dinç, Kıvanç Saldak ve Aslı Saldak yaralandı.

Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Son dakika haber! Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haber! Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haber! Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haber! Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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