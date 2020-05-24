Antalya'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
Antalya'nın Akseki ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu iki kişi ağır yaralandı.
24.05.2020 21:15 | Son Güncelleme: 24.05.2020 22:12
Antalya'nın Akseki ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu iki kişi ağır yaralandı.
Erol Özcan (67) yönetimindeki 35 ALV 075 plakalı otomobil, Konya-Antalya kara yolu Akseki Kavşağı mevkisinde, kontrolden çıkarak şarampoldeki kayalıklara devrildi.
Kazada sürücü Özcan ile araçta bulunan Cemal Gül (45) yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince, Akseki Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA