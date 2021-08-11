Antalya'da otomobil önce motosiklete sonra ağaca çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
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Antalya'da otomobil önce motosiklete sonra ağaca çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Antalya'da otomobil önce motosiklete sonra ağaca çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce yolun sağında ilerleyen motosiklet sürücüsüne, ardından ise ağaca çarptı.

Antalya'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce yolun sağında ilerleyen motosiklet sürücüsüne, ardından ise ağaca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazeyi almaya gelen yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan Erkan (21), 07 AHH 34 plakalı otomobiliyle ilerlerken henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil önce sağ taraftan ilerleyen motosiklet sürücüsü Fatih G.'ye (40) yandan çarptı, sonra da yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisi ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı, sürücüsü Erkan Erkan olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü Fatih G. ağır yaralandı.

Morg önünde gözyaşı döktüler

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Erkan'ın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. Erkan Erkan'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazeyi almaya gelen Erkan'ın yakınları morg önünde gözyaşları döktü. Yapılan otopsinin ardından alınan Erkan Erkan'ın cenazesinin Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. - ANTALYA

Antalya'da otomobil önce motosiklete sonra ağaca çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Antalya'da otomobil önce motosiklete sonra ağaca çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Antalya'da otomobil önce motosiklete sonra ağaca çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Antalya'da otomobil önce motosiklete sonra ağaca çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Antalya'da otomobil önce motosiklete sonra ağaca çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Antalya'da otomobil önce motosiklete sonra ağaca çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Antalya'da otomobil önce motosiklete sonra ağaca çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Antalya'da otomobil önce motosiklete sonra ağaca çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Antalya'da otomobil önce motosiklete sonra ağaca çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Antalya'da otomobil önce motosiklete sonra ağaca çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Antalya'da otomobil önce motosiklete sonra ağaca çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Antalya'da otomobil önce motosiklete sonra ağaca çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Antalya'da otomobil önce motosiklete sonra ağaca çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Antalya'da otomobil önce motosiklete sonra ağaca çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Antalya'da otomobil önce motosiklete sonra ağaca çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Antalya'da otomobil önce motosiklete sonra ağaca çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Antalya'da otomobil önce motosiklete sonra ağaca çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Antalya'da otomobil önce motosiklete sonra ağaca çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Antalya'da otomobil önce motosiklete sonra ağaca çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Antalya'da otomobil önce motosiklete sonra ağaca çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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