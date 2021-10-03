Antalya'da otomobil ırmağa uçtu: 2 yaralı - Haberler
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Antalya'da otomobil ırmağa uçtu: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Antalya'da otomobil ırmağa uçtu: 2 yaralı Antalya'da otomobil, ırmağa uçtu.

KOZAN, ADANA (İHA) - - Antalya'da otomobil ırmağa uçtu: 2 yaralı

ANTALYA - Antalya'da otomobil, ırmağa uçtu. Araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Sarıaba mahallesinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İsmail Kozan'ın kullandığı 07 YAJ 39 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik levhasına çarptıktan sonra uçurumdan aşağı ırmağa düştü. Olay yerine, ihbar üzerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan sürücü İsmail Kozan ile Sultan Kozan, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesine götürüldü.

Antalya'da otomobil ırmağa uçtu: 2 yaralı

Antalya'da otomobil ırmağa uçtu: 2 yaralı

Antalya'da otomobil ırmağa uçtu: 2 yaralı

Antalya'da otomobil ırmağa uçtu: 2 yaralı

Antalya'da otomobil ırmağa uçtu: 2 yaralı

Antalya'da otomobil ırmağa uçtu: 2 yaralı

Antalya'da otomobil ırmağa uçtu: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci - Son Dakika Haberleri
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