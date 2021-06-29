Antalya'da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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Antalya'da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İsmail Gencer idaresindeki 42 BE 046 plakalı otomobil ile Birkan G'nin kullandığı plakasız traktör, Kürüş Mahallesi Boğazkent Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Gencer hayatını kaybetti, araçtaki Nezahat Tiryaki ile Anakız Kocaoğlu yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gencer'in cenazesi aynı hastanenin morguna gönderildi.

Traktör sürücüsü Birkan G. ise polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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