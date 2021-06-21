Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Talip Demirci - Haberler | Güncel

Kaş ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaş ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

F.N.B idaresindeki 07 AHC 965 plakalı otomobil, Kalkan Mahallesi'nde seyir halindeyken B.Ş'nin kullandığı 07 SFM 08 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçta bulunan İ.S. ve motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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