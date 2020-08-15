Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
15.08.2020 22:09 | Son Güncelleme: 15.08.2020 22:46

Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Şeyda İkiz Atay (52) yönetimindeki 06 AF 2419 plakalı otomobil, İslamlar Mahallesi Akbel mevkisinde, Hüseyin Sarıgöde'nin (30) kullandığı 07 Y 9753 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Sarıgöde ve motosiklette bulunan Teslime Eskin (36) yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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