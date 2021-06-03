Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Antalya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Antalya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Henüz sürücüsü belirlenemeyen 05 AN 455 plakalı otomobil Serik ilçesi Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi'nde Recep Korkmaz'ın kullandığı 07 YMA 18 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosikleti kullanan Korkmaz yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Serik Devlet Hastanesine götürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer