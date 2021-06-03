Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Antalya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Antalya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Henüz sürücüsü belirlenemeyen 05 AN 455 plakalı otomobil Serik ilçesi Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi'nde Recep Korkmaz'ın kullandığı 07 YMA 18 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosikleti kullanan Korkmaz yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Serik Devlet Hastanesine götürdü.

Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 ölü
Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 ölü
Son dakika gündem: ANTALYA BUNALIMDA OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN 3 ÇOCUK ANNESİ, YAŞAMINA SON VERDİ
Son dakika gündem: ANTALYA BUNALIMDA OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN 3 ÇOCUK ANNESİ, YAŞAMINA SON VERDİ
Başakşehir'de yol kenarına dökülen kimyasal atık vatandaşları korkuttu
Başakşehir'de yol kenarına dökülen kimyasal atık vatandaşları korkuttu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Seda Sayan İlker Kaleli Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Ergin Ataman Roland Garros Sergen Yalçın Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 11:53:45. #1.15#

title