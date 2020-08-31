Antalya'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Eray Öztürk (22) idaresindeki 06 FM 5886 plakalı otomobil, Kalkan Mahallesi'nde Hüseyin Kocaer (59) yönetimindeki 07 ADZ 662 kapalı kasa minibüsle çarpıştı. Kazada yaralanan Öztürk, Kaş Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaynak: AA