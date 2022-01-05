Antalya'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Haberler
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Antalya'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Antalya'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
AA / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kepez ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Okan Tokaş idaresindeki 07 CTM 69 plakalı kamyonet, Serik Caddesi Altınova Kavşağı'nda karşıya geçeceği sırada Cemal El Humeyde yönetimindeki 07 MB 5549 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla attı. Kazada, otomobildeki 3 kişi ve kamyonet sürücüsü yaralandı.

Kaza mahalline gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kamyonetin karşıya geçerken otomobille çarpışması yer alıyor.

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AA / Tahsin Küçükkaraca - Son Dakika Haberleri

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