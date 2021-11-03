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Antalya'da otomobil ile çarpışıp takla atanların polis değil vatandaş olduğu anlaşıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Antalya'da otomobil ile çarpışıp takla atanların polis değil vatandaş olduğu anlaşıldı

Antalya'da kontrolsüz kavşakta motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve arkadaşı yaralandı.

KONYAALTI, ANTALYA (İHA) - Antalya'da kontrolsüz kavşakta motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve arkadaşı yaralandı. Güvenlik kameralarına yansıyan motosiklette yanıp sönen ışıklar sebebiyle ilk etapta yunus polisleri oldukları değerlendirilen iki kişinin vatandaş olduğu ortaya çıktı.

Kaza, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 258 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimlik bilgileri ve sürücüleri öğrenilemeyen motosiklet ile otomobil kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkadaşı havaya uçarak takla atıp yere düştü. Her iki kişi olay yerine gelen sağlık çalışanlarının müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çarpmanın şiddeti ile motosiklet üzerinde bulunan iki kişinin havada takla atarak yere düştüğü görüldü. - ANTALYA

Antalya'da otomobil ile çarpışıp takla atanların polis değil vatandaş olduğu anlaşıldı

Antalya'da otomobil ile çarpışıp takla atanların polis değil vatandaş olduğu anlaşıldı

Antalya'da otomobil ile çarpışıp takla atanların polis değil vatandaş olduğu anlaşıldı

Antalya'da otomobil ile çarpışıp takla atanların polis değil vatandaş olduğu anlaşıldı

Antalya'da otomobil ile çarpışıp takla atanların polis değil vatandaş olduğu anlaşıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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