Antalya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

AA / Mehmet Çakmak - Haberler | Güncel
Antalya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

A.K. (64) idaresindeki 07 FLG 88 plakalı otomobil, Karşıyaka Mahallesi Camikırığı Caddesi'nde, Hüdayi Güngör'ün (35) kullandığı motosikletle çarpıştı.

Ağır yaralanan Güngör, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla kaldırıldığı Kumluca Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü A.K. gözaltına alındı.

AA / Mehmet Çakmak - Son Dakika Haberleri
Ecel saniyeler içerisinde geldi! 3 çocuk annesi kadını havaya savuran kaza kamerada

Ecel saniyeler içerisinde geldi! 3 çocuk annesi kadını havaya savuran kaza kamerada

 Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 5 ölü

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 5 ölü

 Adliyeden kaçmak isteyen hırsızlık şüphelisinin oyununu vatandaşın çelmesi bozdu

Adliyeden kaçmak isteyen hırsızlık şüphelisinin oyununu vatandaşın çelmesi bozdu
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Ali Erbaş Hulusi Akar
Magazin Faik Öztrak Kylie Jenner Fuat Oktay
Spor Burak Yılmaz Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Şans Oyunları Rüya Tabirleri Hamid Karzai Ferhan Şensoy Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Antalya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 18:30:49. #1.12#