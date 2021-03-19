Antalya'da otomobil hırsızlıklarına karıştığı öne sürülen zanlı tutuklandı
19.03.2021 12:47 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:54
Antalya'da 2 otomobil hırsızlığına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Antalya'da 2 otomobil hırsızlığına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya ilçesinde farklı tarihlerde 2 otomobilin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtları ve alınan ifadeler doğrultusunda çalışmalarına yön veren ekipler, kimliğini tespit ettikleri Ü.E'yi (31) Obagöl Mahallesi'nde yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt