Antalya'da otomobil golf malzemesi satan iş yerine girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Antalya'da otomobil golf malzemesi satan iş yerine girdi

Antalya'da otomobil golf malzemesi satan iş yerine girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Serik ilçesinde gece saatlerinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, golf malzemesi satan iş yerine girdi.

Antalya'nın Serik ilçesinde gece saatlerinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, golf malzemesi satan iş yerine girdi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, iş yerinde maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 23.50 sıralarında Kadriye Mahallesi turizm merkezi yolunda polis merkezi önünde meydana geldi. Ömer Berkay Canseven'in kullandığı 41 ACF 863 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak, golf şirketine ait iş yerine girdi. Sürücü, beton duvarı yıkıp, camları kıran otomobilden kendi imkanıyla kurtuldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekipleri ve itfaiyeye bildirdi. Kaza sonrası araçtan dökülen akaryakıtın, herhangi bir olumsuz duruma neden olmaması için önlem alındı. Daha sonra otomobil, çekici yardımıyla iş yeri içerisinden çıkartıldı. Polis kaza sonrası soruşturma başlatırken, sürücü Canseven ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ANTALYA

Antalya'da otomobil golf malzemesi satan iş yerine girdi
Antalya'da otomobil golf malzemesi satan iş yerine girdi
Antalya'da otomobil golf malzemesi satan iş yerine girdi
Antalya'da otomobil golf malzemesi satan iş yerine girdi
Antalya'da otomobil golf malzemesi satan iş yerine girdi
Antalya'da otomobil golf malzemesi satan iş yerine girdi
Antalya'da otomobil golf malzemesi satan iş yerine girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Otelde çocuklarının fotoğrafını çeken adama tekmeyle saldırdı
Otelde çocuklarının fotoğrafını çeken adama tekmeyle saldırdı
Otomobil üst geçitten dereye uçtu: 5 ölü
Otomobil üst geçitten dereye uçtu: 5 ölü
Dur ihtarına uymayan araç Batman Çayına uçtu, aracın içinden 100 kilo uyuşturucu çıktı
Dur ihtarına uymayan araç Batman Çayına uçtu, aracın içinden 100 kilo uyuşturucu çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ziya Selçuk Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Hadise Bergen Burak Sergen İlker Kaleli
Spor Gervinho Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Denizli Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Antalya'da otomobil golf malzemesi satan iş yerine girdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 10:50:25. #1.14#

title