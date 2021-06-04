Antalya'da otomobil golf malzemesi satan iş yerine girdi

Antalya'nın Serik ilçesinde gece saatlerinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, golf malzemesi satan iş yerine girdi.

Antalya'nın Serik ilçesinde gece saatlerinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, golf malzemesi satan iş yerine girdi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, iş yerinde maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 23.50 sıralarında Kadriye Mahallesi turizm merkezi yolunda polis merkezi önünde meydana geldi. Ömer Berkay Canseven'in kullandığı 41 ACF 863 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak, golf şirketine ait iş yerine girdi. Sürücü, beton duvarı yıkıp, camları kıran otomobilden kendi imkanıyla kurtuldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekipleri ve itfaiyeye bildirdi. Kaza sonrası araçtan dökülen akaryakıtın, herhangi bir olumsuz duruma neden olmaması için önlem alındı. Daha sonra otomobil, çekici yardımıyla iş yeri içerisinden çıkartıldı. Polis kaza sonrası soruşturma başlatırken, sürücü Canseven ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı