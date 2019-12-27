Antalya'da otomobil direğe çarptı: 4 yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Gökhan Yaşar'ın kullandığı 07 ACE 442 plakalı otomobil, Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi'ndeki virajda aydınlatma direğine çarptı.
Kazada sürücü Yaşar, araçta bulunan Zeynep Esmer, Tolga Nagış ve Uyum Akdağ yaralandı.
Sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.