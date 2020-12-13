Otomobil devrildi: 2 yaralı
13.12.2020 14:35 | Son Güncelleme: 13.12.2020 14:55
Antalya'nın Akseki ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Antalya'nın Akseki ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
H.T'nin kullandığı 42 ELM 55 plakalı otomobil, sağanağın etkili olduğu Uzunyol mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücüyle araçta bulunan E.İ, 112 Acil Servis ekiplerince Akseki Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Araçtakilerin askeri personel oldukları öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu