Otomobil devrildi: 2 yaralı
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Otomobil devrildi: 2 yaralı

13.12.2020 14:35 | Son Güncelleme: 13.12.2020 14:55

Antalya'nın Akseki ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

H.T'nin kullandığı 42 ELM 55 plakalı otomobil, sağanağın etkili olduğu Uzunyol mevkisinde devrildi.

Kazada yaralanan sürücüyle araçta bulunan E.İ, 112 Acil Servis ekiplerince Akseki Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçtakilerin askeri personel oldukları öğrenildi.

Otomobil devrildi: 2 yaralı
Otomobil devrildi: 2 yaralı
Otomobil devrildi: 2 yaralı
Otomobil devrildi: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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