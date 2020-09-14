Antalya'da otomobil devrildi: 2 yaralı
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Antalya'da otomobil devrildi: 2 yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Antalya'da otomobil devrildi: 2 yaralı
14.09.2020 14:31 | Son Güncelleme: 14.09.2020 14:34

Antalya'nın Akseki ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinden Antalya'nın Manavgat ilçesi istikametine seyreden Yalçın Balta'nın kullandığı 34 FH 8134 plakalı otomobil, Akseki kavşağı yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Emine Arslan yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Akseki Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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