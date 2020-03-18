Antalya'da otomobil cayır cayır yandı
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Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa

Antalya'da otomobil cayır cayır yandı

Antalya'da park halindeki otomobil alev alev yandı.

18.03.2020 21:45 | Son Güncelleme: 18.03.2020 21:45
Antalya'da otomobil cayır cayır yandı

Antalya'da park halindeki otomobil alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi 441 Sokak üzerinde meydana geldi. Salih isimli kişi 07 YMV 37 plakalı otomobilini çöp konteynırları yanına park etti. Bir süre sonra otomobilin ön bölümünden alev aldığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alevler kısa sürede otomobilin tamamını sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen aracın büyük bölümü yandı. Otomobil sahibi ise polislerle birlikte aracının başında inceleme yaptı. Otomobilin konteynırların yanına dökülen közlü soba küllerinden yandığı ileri sürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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