Antalya'da otomobil alev alev yandı
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Antalya'da otomobil alev alev yandı

Antalya'da otomobil alev alev yandı Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken arıza yapması sonucu sürücüsünün yol kenarına park ettiği otomobil, motor kısmından alev aldı.

27.05.2020 12:15 | Son Güncelleme: 27.05.2020 12:19

Antalya'da otomobil alev alev yandı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken arıza yapması sonucu sürücüsünün yol kenarına park ettiği otomobil, motor kısmından alev aldı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Mahmutlar Mahallesi Göleviz mevkiinde dün 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, Paşa Umur Türkoğlu'nun kullandığı 07 LF 313 plakalı otomobilliyle rampa çıktığı esnada arıza yapması sonucu yolun kenarına park etti. Otomobil park edilmesiyle aniden motor bölümünden bilinmeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Sürücü Türkoğlu, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri aracın tüplü olması nedeniyle bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yanan araca müdahale etti. İtfaiyenin söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Antalya'da otomobil alev alev yandı

Kaynak: İHA

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