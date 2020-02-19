Antalya'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Antalya'da otomobilin ağaca çarpması sonucu üniversite öğrencisi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Antalya'da otomobilin ağaca çarpması sonucu üniversite öğrencisi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Karun Küklü (21) yönetimindeki 07 CGR 07 plakalı otomobil, Şirinyalı Mahallesi Lara Caddesi'nde refüjdeki ağaca çarptı. Sürücü Küklü olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobildeki yaralanan iki kişi hastanelere kaldırıldı.
Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Küklü'nün cenazesi, savcının yaptığı incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kazayı haber alıp morga gelen anne Şükran Küklü, "Oğlum ben sensiz ne yaparım, hadi kalk gidelim" diyerek gözyaşı döktü.