Antalya'da otokorkulukları çaldığı iddia edilen 3 kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da otokorkulukları çaldığı iddia edilen 3 kişi yakalandı

Antalya'da otokorkulukları çaldığı iddia edilen 3 kişi yakalandı
AA / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kaş ilçesinde yol kenarında bulunan otokorkulukları çaldığı ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde yol kenarında bulunan otokorkulukları çaldığı ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ve 15. JASAT ekipleri, Kaş-Kalkan kara yolunun 36 ve 42. kilometresi arasında "otokorkuluk" diye tabir edilen metal bariyerlerin, üzerinde bulunan civata, somun ve pulların sökülüp çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Operasyonda A.A, H.A. ve N.A, yakalandı.

FETÖ'nün jandarmadaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 99 gözaltı kararı

FETÖ'nün jandarmadaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 99 gözaltı kararı

 TikTok uğruna jandarmaya yapılan şov cezasız kalmadı

TikTok uğruna jandarmaya yapılan şov cezasız kalmadı

AA / Ayşe Yıldız - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title