Antalya'da otogarda çantasında ruhsatsız silah bulunan kişi yakalandı

Antalya'da otogarda çantasında ruhsatsız silah bulunan kişi, gözaltına alındı.

Antalya'da otogarda çantasında ruhsatsız silah bulunan kişi, gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Merkez Otogarı'nda giden yolcu bölümünden giriş yapmak isteyen İ.Ç'ye ait çantanın içinde, X-Ray cihazından geçirildiği sırada şüpheli bir malzeme görülünce durum polise bildirildi.

Polis ekipleri, İ.Ç'nin çantasında ruhsatsız silah, şarjör ve 30 fişek ele geçirdi.

Şüpheli, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun