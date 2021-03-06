Antalya'da otogar esnafı kira indirimi talebinde bulundu

Antalya'da otogar esnafı, Büyükşehir Belediyesinden yüzde 50 oranında kira indirimi talebinde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle işlerinin düşmesinden yakınan otogar esnafı bir araya gelerek basın açıklamasında bulundu.

Esnaf adına konuşan Antalya Otobüs İşletmecileri Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Günnaroğlu, esnafı kiralarını ödemekte zorlandığını söyledi.

Salgında sefer sayılarının yüzde 75 oranında düştüğünü dile getiren Günnaroğlu, bu süreçte personel çıkarmadıklarını ve maaşlarını ödemeye devam ettiklerini anlattı.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle haftada 2 ya da 3 gün seferleri iptal etmek zorunda kaldıklarını aktaran Günnaroğlu, "Salgın sürecinde giderlerimiz artarken gelirlerimiz büyük ölçüde düştü. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesinden yüzde 50 oranında kira indirim talebinde bulunuyoruz. 80'e yakın belediye, 2021 dönemi otogar kiralarında yüzde 50 ve 75 oranında indirime gitti. Aynı şekilde Büyükşehir Belediyesinden de bu hassasiyeti göstermesini bekliyoruz." diye konuştu.

Günnaroğlu, otogar esnafıyla Belediyeye giderek taleplerini yetkililere aktardıklarını, en kısa zamanda olumlu bir sonuç beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca