Antalya'da otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti
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Antalya'da otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti

Antalya'da otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek - Haberler | Güncel

Antalya'da, dün otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan kadın hastanede yaşamını yitirdi.

Antalya'da, dün otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan kadın hastanede yaşamını yitirdi.

Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda, Uğur E. yönetimindeki 34 LFC 655 plakalı otobüs ile Hande A'nın kullandığı 07 EDV 07 plakalı otomobilin çarpıştığı kazada otomobilde bulunan ve yaralanan Sevgi Ekmekçi, tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan sürücülerin tedavisi aynı hastanede devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek

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