Antalya'da otobüs duraklarının krom kapaklarını çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Antalya'da, 44 otobüs durağının krom kapaklarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait otobüs duraklarındaki krom kapakların çalınması üzerine inceleme başlatıldı.

Kepez'de 9, Muratpaşa'da 29, Konyaaltı ve Aksu ilçelerinde 3'er olmak üzere 44 otobüs durağının krom kapaklarını çaldığı belirtilen A.K, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız