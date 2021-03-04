Antalya'da oto galeride çıkan yangında 8 otomobil zarar gördü
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Antalya'da oto galeride çıkan yangında 8 otomobil zarar gördü

04.03.2021 10:03 | Son Güncelleme: 04.03.2021 10:06
Antalya'da oto galeride çıkan yangında 8 otomobil zarar gördü

Antalya'nın Serik ilçesinde bir oto galeride çıkan yangında 8 otomobilde hasar oluştu.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir oto galeride çıkan yangında 8 otomobilde hasar oluştu.

Serik-Manavgat kara yolu Yeni Mahalle mevkisindeki bir oto galeride, gece saatlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemleri alan polisler, yolu bir süre trafiğe kapattı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesi sonucu söndürülen yangında 6 otomobil tamamen yandı, iki otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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