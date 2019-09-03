Antalya'da oto dolandırıcılığı operasyonu

03.09.2019 18:08

Antalya'nın Alanya ilçesinde, senet karşılığı aldıkları araçları başkalarına satarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, senetle araç satın alan şüphelilerin, günü gelen senedi ödemeden bu araçları sattıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Takip başlatan ekipler, şüphelilerin F.K (34) ile kayınpederi E.Y (67) olduğunu tespit etti.

İnternet üzerinden online satışları takip ettikleri belirlenen 2 şüpheli, Okurcalar Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

E.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, damadı F.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan zanlının, 7 farklı dosyadan da arandığı bildirildi.

Kaynak: AA