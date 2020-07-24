Antalya'da otluk ve çalılık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı
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Antalya'da otluk ve çalılık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı

Antalya'da otluk ve çalılık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı*- Yerleşim yerlerine yakın olan yangın, itfaiyenin ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

24.07.2020 18:41 | Son Güncelleme: 24.07.2020 19:05

Antalya'da otluk ve çalılık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı

*- Yerleşim yerlerine yakın olan yangın, itfaiyenin ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

*- Yangında büyük bir zeytin tarlası zarar gördü.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Gaziler Mahallesi'nde bulunan otluk ve çalılık alanda çıktı. Alanın otluk ve çalılık olması ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, zeytin tarlasının yanmasına neden oldu. Yangına, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler müdahale etti. Yerleşim yerine çok yakın olan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alanın otluk ve çalılık olmasından dolayı yangının kısa sürede büyüdüğünü söyleyen vatandaşlar, söndürülmesiyle rahat nefes aldı. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

Antalya'da otluk ve çalılık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı

Kaynak: DHA

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