Antalya'da otluk alanda yangın

Antalya'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Muratpaşa ilçesi Yalı Caddesi'ndeki seraların ortasında bulunan otluk alanda yangın çıktı.

Yandaki sazlık alana da sıçrayan yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, bir saatlik çalışmanın ardından sera alanlarına sıçramadan söndürüldü.

Yaklaşık 2 dekar otluk ve sazlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA