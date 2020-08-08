Antalya'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü Antalya'nın Manavgat ilçesinde otluk alanda yangın çıktı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otluk alanda yangın çıktı.

Ilıca Mahallesi'nde yerleşim yeri ve tarlaların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. Vatandaşların ihbarıyla Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü. Yangından 7 dekarlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA