Antalya'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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Antalya'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan yangında 5 dekar otluk alan ile çok sayıda arı kovanı zarar gördü.

Antalya'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
24.05.2020 01:49 | Son Güncelleme: 24.05.2020 02:24

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan yangında 5 dekar otluk alan ile çok sayıda arı kovanı zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, saat 23.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Kışlabucağı caddesinde bulunan tarlada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Gazipaşa Orman İşletme müdürlüğüne ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yaklaşık iki saatte kontrol altına alınan yangında, 5 dekar otluk alan ve çok sayıda arı kovanı zarar gördü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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