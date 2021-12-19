Antalya'da otizmliler tarlaya ektikleri ürünlerin hasadını yaptı

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Antalya'da otizmlilerin toprakla uğraşarak rehabilite olması amacıyla hayat geçirilen "Otizmli Çiftçiler Üretiyor" projesi kapsamında ekilen ürünlerin hasadı gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi ev sahipliğinde, Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği ve Özgecan Aslan Gençlik Merkezi paydaşlığında iki ay önce otizmli gençlerin toprakla uğraşarak rehabilite olması amacıyla "Otizmli Çiftçiler Üretiyor" projesi kapsamında marul, karalahana tohumları ekildi.

Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Seraları'nda yapılan etkinliğe Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli, Özgecan Aslan Gençlik Merkezi liderleri, otizmli bireyler ve aileleri katıldı.

Proje kapsamında tarımla tanışan otizmli bireyler, 7 hafta sonra ektikleri ürünlerin hasadını yaptı.

Prof. Dr. Erkan, dünyada yeşil terapi uygulamasının yaygın olarak kullanıldığını belirtti.

Üniversites olarak engelli bireyler için yeşil terapi uygulaması yaptıklarını aktaran Erkan, "Biz de 'Otizmli Çiftçilerimiz Üretiyor' projesi kapsamında belirli bir alanı öğrencilerimize tahsis ettik. Aileleriyle çeşitli sebzeleri üreten öğrencilerimiz ürünlerinin hasadını yapacak." dedi.

Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli ise özel çocukların toprağın enerjisiyle rahatladığını kaydetti.

AA / Gülsem Adam - Son Dakika Haberleri

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