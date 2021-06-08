Antalya'da otizmli çocuğu darbettiği öne sürülen sanığa para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da otizmli çocuğu darbettiği öne sürülen sanığa para cezası

Antalya'da otizmli çocuğu darbettiği öne sürülen sanığa para cezası
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde otizmli çocuğu darbettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığa, 5 bin lira ceza verildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde otizmli çocuğu darbettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığa, 5 bin lira ceza verildi.

Serik 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık K.T, çocuğun ailesi ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, sanık K.T'nin 5 bin lirayla cezalandırılmasına hükmedildi.

Çocuk İstismarı ile Mücadele ve Çocuk Haklarını Koruma Derneği Başkanı da olan çocuğun avukatı Buğra Kaan Oğuz, kendilerini mutlu eden bir karar çıktığını söyledi.

Kendilerine göre adaletin tecelli ettiğini aktaran Oğuz, "Sanık üst hadden para cezasıyla cezalandırıldı. Her zaman çocuklarımızın yanındayız." dedi.

Çocuğun annesi Saniye Saka ise karardan memnun olduklarını kaydetti.

Baba Hakan Saka da kimsenin çocuklara bu şekilde davranmasını istemediklerini dile getirdi.

Evlerinin karşısındaki apartmana kargo götüren görevli tarafından, fotoğrafları çekildiği gerekçesiyle 14 Ocak'ta darbedildiği iddia edilen 10 yaşındaki çocuğun babası, görevli hakkında polise şikayette bulunmuştu. Gözaltına alınan görevli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Antalya'da otizmli çocuğu darbettiği öne sürülen sanığa para cezası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

Melek İpek davasında gerekçeli karar açıklandı: Meşru müdafaa kabul edilmelidir
Melek İpek davasında gerekçeli karar açıklandı: Meşru müdafaa kabul edilmelidir
Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan merak edilen tarihi verdi! Rusya 21 Haziran'dan sonra seyahat yasağını kaldırabilir
Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan merak edilen tarihi verdi! Rusya 21 Haziran'dan sonra seyahat yasağını kaldırabilir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Muharrem İnce Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Acun Ilıcalı Erkan Petekkaya
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Roland Garros Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Antalya'da otizmli çocuğu darbettiği öne sürülen sanığa para cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.06.2021 15:08:49. #1.13#

title