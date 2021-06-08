Antalya'da otizmli çocuğu darbettiği öne sürülen sanığa para cezası

Antalya'nın Serik ilçesinde otizmli çocuğu darbettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığa, 5 bin lira ceza verildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde otizmli çocuğu darbettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığa, 5 bin lira ceza verildi.

Serik 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık K.T, çocuğun ailesi ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, sanık K.T'nin 5 bin lirayla cezalandırılmasına hükmedildi.

Çocuk İstismarı ile Mücadele ve Çocuk Haklarını Koruma Derneği Başkanı da olan çocuğun avukatı Buğra Kaan Oğuz, kendilerini mutlu eden bir karar çıktığını söyledi.

Kendilerine göre adaletin tecelli ettiğini aktaran Oğuz, "Sanık üst hadden para cezasıyla cezalandırıldı. Her zaman çocuklarımızın yanındayız." dedi.

Çocuğun annesi Saniye Saka ise karardan memnun olduklarını kaydetti.

Baba Hakan Saka da kimsenin çocuklara bu şekilde davranmasını istemediklerini dile getirdi.

Evlerinin karşısındaki apartmana kargo götüren görevli tarafından, fotoğrafları çekildiği gerekçesiyle 14 Ocak'ta darbedildiği iddia edilen 10 yaşındaki çocuğun babası, görevli hakkında polise şikayette bulunmuştu. Gözaltına alınan görevli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer